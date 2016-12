YL Dirty Dozen

1. Keith Urban - Blue Ain't Your Colour

2.Brett Young - Sleep Without You

3. Florida Georgia Line - May We All

4. Old Dominion - Song for Another Day

5. Chad Brownlee - Something We Shouldn't Do

6. Granger Smith - If the Boot Fits

7. Blake Shelton - A Guy With a Girl

8. Gord Bamford - Fall in Love if You Want To

9. Thomas Rhett - Star of the Show

10. Dallas Smith - Autograph

11. Maren Morris - 80's Mercedes

12. Eric Church - Kill a Word